Docenti italiani, tra l’attesa per il concorso e la falla salario

Tutti in attesa del concorso!

La più ghiotta chance per tutti gli aspiranti insegnanti che sognano un posto fisso in ambito scolastico. I bandi di concorso dovrebbero dare un impiego a 70 mila docenti, un numero che la ministra Lucia Azzolina ha confermato di recente.

Ma esce o non esce il concorso per la scuola? Questa domanda è un po’ sulla bocca di tutti, dal momento che si pensava di vedere il bando sin dal 2019, ma così non è stato. Del concorso si parla da molto tempo, è stato stabilito dal Ministro Bussetti e approvato poi nel decreto salva precari nel dicembre 2019. Ma ad oggi ancora non vi sono indicazioni precise sulla data di uscita del bando di concorso. Non è infatti stata stabilita una data ufficiale e i tanti precari del settore scuola sono ancora in attesa di spiegazioni dalla nuova Ministra Azzolina.

Il concorso metterà a disposizione un cospicuo numero di cattedre e permetterà anche ai vincitori senza cattedra di ottenere l’abilitazione. Un modo in sostanza per cercare di sbloccare la situazione di precarietà attuale, per cui si dovrà cercare di presentare il bando il prima possibile, essendo indispensabili questi insegnanti per il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021.

Quanto guadagnano i docenti nel resto del mondo?

La formazione degli studenti nella scuola dell’obbligo è da tutti considerata fondamentale per il successo individuale. Una retribuzione adeguata è necessaria per attirare più facilmente profili competenti e motivati. ⁠

L’ultimo allarme sugli “artigiani delle generazioni future”, è stato lanciato un mese fa addirittura da Papa Francesco che, nel rendere omaggio ai docenti, ne ha esaltato il coraggio e la determinazione nella sfida educativa. Il pontefice ha sottolineato come gli stessi continuino a essere «sempre mal pagati».

I numeri dell’ultimo rapporto di Education at glance 2019 curato dall’Ocse, fanno riflettere. Secondo i dati OCSE, un insegnante di scuola pubblica in Italia dopo quindici anni di esperienza guadagna meno di un collega danese, olandese e tedesco che si è appena affacciato al mondo del lavoro.⁠

⁠In Italia gli insegnanti di scuola superiore ricevono in media soltanto il 72% dello stipendio medio di un lavoratore laureato generico.

Per un maestro delle ex-elementari il salario iniziale, in Italia, è di 30.403 dollari, contro una media Ocse di 31.276 dollari;

Dopo 15 anni di esperienza in Italia i docenti della primaria arrivano a 36.604 dollari, contro una media Ocse di 42.078 dollari;

A fine carriera si arriva a 44.468 dollari, contro una media Ocse di 55.364 dollari.

Nonostante questi dati siano conosciuti da molti, diventare insegnante è ancora una professione ambita da tantissimi giovani e meno giovani.

In merito, qualcosa in Italia sembra muoversi. Dal 1° luglio 2020, infatti, il bonus Renzi di 80 euro aumenta a 100 euro netti mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dunque dal bonus Irpef, beneficerà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. In sintesi per i docenti si prospettano aumenti di busta paga non proprio secondari, fino a 100 euro al mese (e a prescindere dal futuro CCNL).