Dopo la pandemia il cambiamento, non sempre sinonimo di miglioramento:”la nuova normalità”.

Siamo di fronte ad un trauma collettivo. Non ci saremmo aspettati di regolare le nostre giornate intorno al bollettino della Protezione Civile. Non ci saremmo aspettati che qualcuno potesse morire senza le persone che amava accanto e che anche il suo funerale dovesse essere silenzioso e deserto. Eppure..

La curva dei positivi si appiattirà, quella curva di cui ignoravamo l’esistenza e che adesso decide al posto nostro.

Lo scenario più probabile a cui andiamo incontro è quello di un’alternanza fra una normalità condizionata e l’allerta. Ma a un certo punto finirà. E avrà inizio la ricostruzione.

Il momento che stiamo vivendo è talmente epocale che, per forza di cosa, nulla sarà più come prima. Il punto è: visto che sappiamo come eravamo, siamo così consapevoli di come saremo? Siamo sicuri che, tolte le restrizioni, torneremo alla normalità, così come la conosciamo? Saremo davvero capaci, dopo questa dura prova, di interpretare questo “virus globale” come un richiamo a ricostruire la società?

Quello che stiamo vivendo adesso è un periodo difficile dal quale tutti usciremo cambiati sotto diversi aspetti e nella forma di “nuove fratture sociali” nella società, nella politica, nel lavoro e nei rapporti umani.

Io ho pensato a come cambieranno i nostri linguaggi e comportamenti, i nostri modi di rapportarci agli altri e la percezione che avremo dell’altro; la nostra presenza in uno spazio e la nostra scala personale di priorità delle cose e/o persone.

Sappiamo che il contagio può verificarsi attraverso una semplice vicinanza. Anche quando le maglie del lockdown si sono allentate, dovevamo ancora essere attenti e mantenere una certa “distanza sociale”, perché siamo tutti potenziali, innocenti, inconsapevoli veicoli di trasmissione del virus. Prendere l’ascensore in compagnia, salire sui mezzi pubblici, sentire tossire o starnutire qualcuno che è in fila accanto a noi al supermercato: anche i gesti e le situazioni più banali assumeranno (e hanno già assunto!) una valenza differente.

Il rischio è che dopo il coronavirus i provvedimenti di contrasto assunti (su tutti appunto il distanziamento sociale) possano essere proiettati nella quotidianità, dando vita a idee di “diffidenza verso il prossimo”. Il rischio di diffidenza e rifiuto, che non viene di certo alleggerito dalla prospettiva della crisi economica e dall’aggravarsi delle disuguaglianze sociali. Come ho letto su diversi social media, quest’evento epocale amplificherà i difetti, le malvagità e le ipocrisie su cui poggiavano le nostre sovrastrutture sociali, politiche, religiose, comportamentali e culturali.

Basti pensare che già oggi siamo già passati alla ricerca del colpevole, alle recriminazioni, alla paura dell’altro. Se a questo aggiungiamo che ci attende un periodo di crisi, rinunce e limitazioni, il quadro è completo: non saremo migliori, neanche per forza peggiori, ma dovremo ripensare noi stessi e noi stessi in relazione agli altri evitando comportamenti estremi. Il “distanziamento sociale”, con l’emergenza, è arrivato subito anche “ai piani alti”: l’Europa è apparsa più divisa che mai, i governi nazionali sono distanti, le tensioni tra Cina e Usa continuano.

Insomma, quando prendere una birra tornerà ad essere la normalità, impareremo anche a dare alla nostra socialità una nuova interpretazione. La nostra visione delle cose e del mondo cambierà senza dubbio.

Quando tutto sarà finito, tutto sarà diverso. Ma solo perché tutto sarà diverso, non vuol dire che qualcosa sarà migliore e che l’umanità sarà più buona, unita, fraterna. Anzi! Se la pandemia ci ha visti impegnati, “distanti ma uniti”, a combattere un nemico comune, la vita dopo il Covid-19 dovrà trovarci consapevoli che l’atteggiamento e le decisioni che prenderemo durante la pandemia determineranno anche i cambiamenti delle nostre società una volta che tutto sarà superato.

Nulla tornerà mai come prima. Avremo difficoltà a entrare nel nuovo ordine di cose, non tanto di idee ma di stile di vita, perché non ci si rende conto che quello che è successo è qualcosa che ha sconvolto il vivere sociale. O addirittura questo virus non fa che accelerare processi già in corso. Togliendoci l’ultima “mascherina”. Dopo l’epidemia saremo uguali, soltanto un po’ peggiori. Ottusità mista a egoismo, la mia idea, chissà.

C’è una frase di Marguerite Duras, è un paradosso e dice così: «Già s’intravede la pace. E’ come un grande buio che cala. E’ l’inizio dell’oblio».

Quando sarà finita, vorremo davvero replicare un mondo identico a quello di prima? No, eppure.. L’abitudine a quello che temi è un male per te stesso. Significa accettare qualcosa che non vuoi. La fine è quella di vivere una vita mediocre circondata dalle proprie paure. Per diventare padroni di sé, è necessario guardare in faccia quello che spaventa. La consapevolezza è un primo passo verso qualcosa di grande.

Un continuo alzare e rialzarsi. Il difficile sta nel mantenere l’equilibrio quando le cose non vanno bene. Tutti sono forti durante i momenti di gioia. E’ dura resistere mentre si cade con la faccia sul pavimento. Ma a forza di «figurati se» ci siamo trovati confinati in casa a stampare un modulo da esibire alle autorità anche per fare la spesa.

Bisogna ricominciare, si, ma in un altro modo. Perché il nostro futuro sia, non solo migliore del nostro difficile presente, ma anche e soprattutto del nostro tragico passato recente.

Ciò che serve allora non è sperare di ricominciare ‘come prima’ ma farlo con azioni utili per vivere ‘diversamente’ rispetto al ‘comando’ del sistema che ci vuole isolati ma connessi, unici ma integrati, egoisti ma competitivi.

Questa è l’occasione perfetta per “imparare a disobbedire a quella vita in cui era obbligatorio sembrare felici e farlo vedere, in cui vigeva lo strapotere del visibile, della competizione in cui dovevamo fare sempre meglio e ottenere sempre di più.”

..Altrimenti diventeremo quello che già siamo, con i nostri dolori e le nostre paure. Soltanto un po’ peggiori.