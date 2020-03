Dugenta, iniziati i lavori per la banda ultra larga

Sono operativi i cantieri per l’attivazione di una rete di telecomunicazione a banda ultra larga integralmente in fibra ottica, un’innovazione infrastrutturale decisiva per il comune.

Il piano, che prevede un investimento di circa 375mila euro finalizzato alla copertura capillare della cittadina, con particolare attenzione alle zone meno digitalizzate, consiste nella predisposizione di una rete capace di abbracciare ben 21 chilometri.

Come annunciato è Open Fiber, società per azioni compartecipata da Enel e Cdp Equity, a realizzare la rete pubblica in fibra ottica che consentirà a cittadini e imprese di beneficiare di una velocità di connessione al web fino a 1 Gigabit al secondo. Le attività verranno coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Campania. Oltre alle abitazioni private saranno inoltre cablate 13 sedi della pubblica amministrazione (scuole, uffici comunali).

Soddisfazione è espressa dal primo cittadino Clemente Di Cerbo: “Stiamo per cablare 21 chilometri di rete, fibra, su tutto il territorio comunale. Un importante risultato frutto di un impegno costante e massiccio durato almeno un anno. Impegno che si è concretizzato attraverso una appassionata e strategica interlocuzione con la Regione Campania, la Open Fibre e con Infratel, quest’ultima è la società pubblica del Ministero delle Attività Produttive. Il raggiungimento di questo traguardo, del tutto straordinario, è stato possibile perché c’è stato un impegno congiunto tra Comune, Regione e strutture operative. Finalmente oggi sono già aperti i cantieri si stiamo realizzando la rete. Una rete che costituisce una infrastruttura importante per le comunicazioni, indispensabile ed irrinunciabile”.

Aggiunge il sindaco: “Si darà la possibilità di uno sviluppo concreto economico, cultura e sociale alla nostra comunità. Questo intervento è di vitale importanza per tutta la collettività. Servirà tutte le aree del comune, strada per strada, dando l’accesso alla nuova tecnologia a tutte le abitazioni, tutti i negozi, tutte le strutture commerciali e produttive della nostra Dugenta. Insomma, una imponente opera che significa, senza alcuna ombra di dubbio: progresso. Questo è solo l’inizio di una imponente stagione di opere e cantieri che investirà il nostro territorio comunale”.

Il progetto prevede la copertura in modalità FTTH (Fiber-to-the-home, cioè la fibra ottica stesa direttamente all’interno delle singole abitazioni o uffici) di circa 1200 Unità Immobiliari privilegiando il riuso di infrastrutture esistenti. Ove necessario, gli scavi saranno comunque eseguiti attraverso modalità innovative, sostenibili e a basso impatto ambientale per limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza. L’infrastruttura sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica.