Venerdì 28 febbraio, alle ore 16:30, al Circolo della Stampa di Avellino, l’Associazione culturale “Ebbridilibri” presenta ai giornalisti, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e al pubblico la II edizione di «IncantAutori in Città» che si svolgerà dall’11 al 15 marzo 2020.

Dopo il grande successo della I° edizione, che ha mobilitato circa 1.200 alunni delle scuole primarie e secondarie di Avellino e provincia, la manifestazione mette in campo quest’anno un programma ancora più ricco e articolato, per impreziosire, con la presenza di autori nazionali, laboratori, lezioni comico teatrali e momenti formativi, una delle poche manifestazioni di tutto il Sud dedicate alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.

La manifestazione nasce per portare in città conoscenza e cultura e rinnovare l’amore per i libri nei più giovani – evidenziano la Presidente de la “Ebbridilibri” Marina Siniscalchi con le co-fondatrici Antonella De Mita e Marirosa Fedele – supportando docenti, operatori culturali e famiglie nel delicato compito di promozione della lettura, informandoli sulle novità editoriali e sulle nuove metodiche per avvicinare in maniera più persuasiva i giovani alla lettura. Bisogna poi introdurre bambini e ragazzi ai giusti testi, in modo tale che abbiano modo di scoprire questo fantastico mondo e lasciare un po’ da parte smartphone, tablet e videogiochi.

Incontrare gli autori, perciò, è per loro fonte di grande coinvolgimento e fascinazione e li fidelizza alla lettura, come abbiamo già avuto modo di sperimentare nella prima edizione».

In attesa di conoscere il programma completo della manifestazione, che sarà reso pubblico nella sua interezza alla conferenza stampa, è già possibile acquistare i biglietti degli eventi a contributo.

I ticket per l’ingresso possono essere acquistati da martedì 25 febbraio presso la Libreria L’angolo delle storie dalle ore 17:30 alle ore 19:30 e sul sito del festival www.festival-incantautoriin-citta.ebbridilibri.org.

«IncantAutori in Città» prevede anche incontri con gli autori, dibattiti e convegni e un dopo festival musicale a ingresso libero; tutto il programma si svolgerà in maniera itinerante ed è completamente autofinanziato dall’Associazione culturale Ebbridilibri che si avvale del concorso di alcuni sponsor illuminati che hanno deciso di sostenere questa iniziativa culturale alla quale si sono aggiunte anche alcune scuole che hanno aderito a particolari eventi del Festival.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Ebbridilibri in maniera totalmente autofinanziata e ha il patrocinio morale della Provincia di Avellino, dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione e del Conservatorio «Cimarosa» di Avellino.