Elezioni regionali: il M5S ufficializza la corsa solitaria

Nella corsa alle elezioni regionali in Campania, il Movimento 5 Stelle (M5S) sarà da solo. La notizia era già nell’aria ma si attendeva l’ufficialità che è arrivata in tarda serata di ieri. Nessun accordo o alleanza con il centrosinistra. Troppo ingombrante la figura di De Luca che qualche giorno fa ha ufficializzato pubblicamente la propria candidatura con più di 16 liste d’appoggio. Si attende la conferma di Giuseppe De Luca ma già sono tanti i nomi illustri, tra cui spicca quello di Clemente Mastella (sindaco di Benevento). https://www.lanostravoce.info/elezioni-regionali-in-campania-de-luca-invita-mastella/

Il Movimento del popolo di Beppe Grillo ha reso nota la notizia riguardante le elezioni regionali in Campania attraverso il proprio blog “Il Blog delle Stelle”. “Ci abbiamo provato – afferma il capo politico del M5S Vito Crini – ad indicare la strada per un cambiamento condiviso, partecipato. Ci abbiamo provato, individuando valori ed obiettivi irrinunciabili come legalità, tutela dell’ambiente e del territorio, efficienza dei servizi sanitari, modernizzazione delle strutture. In tanti – continua Crini – fanno a gara per salire sul carro dell’imbonitore, del piazzista che promette di mantenere tutto com’è, di chi non ha altro obiettivo che la continuità e la conservazione.” https://www.ilblogdellestelle.it/

Parole forti, quelle usate dagli esponenti del M5S probabilmente rimasti delusi dalla scelta del PD di confermare De Luca. “Siamo convinti – come dice la lettera presente sul blog – che questa terra e chi la abita meriti di più. Merita più di quella confezione di naftalina nella quale da anni è confinata. La prossima settimana – conclude Crini – procederemo alle votazioni per la scelta del nostro candidato Presidente ed inizieremo la nostra corsa.”



