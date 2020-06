Elezioni regionali Campania: De Luca si muove e invita Mastella

Anche se le elezioni regionali sono fissate per Settembre, qualcosa inizia a muoversi. Lo slittamento a Settembre delle elezioni regionali, non è andato giù al Presidente De Luca. Ovviamente però, non c’è tempo per fermarsi e protestare. Già da questa sera è previsto un incontro allargato alla stazione marittima di Napoli. A quanto para il governatore della Campania ha delegato tutti i compiti delle trattative per le prossime elezioni, al suo fedele discepolo, nonché vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.

Questa sera c’è da gettare le basi per le prime scelte operative, organizzative e soprattutto da risolvere le esigenze di aggregazione elettorale per la formazione delle liste di candidati. A sostegno del presidente De Luca, che i sondaggi attestano intorno al 70%, sarebbero pronte una decina di liste. Da questa emergenza la figura del governatore ha spiccato il volo. Sono molte le compagini disposte ad accompagnare l’attuale Presidente, in una competizione che si svolgerà dopo una campagna elettorale certamente meno affollata di appuntamenti pubblici e nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si parla di quasi una decina di simboli invitati oggi alla stazione marittima. Tra i tanti invitati spicca il nome di Clemente Mastella, sindaco di Benevento e promotore di Noi Campani-Mastella.

“L’approssimarsi della tornata elettorale, scrive Bonavitacola, richiede la pronta definizione della coalizione delle forze politiche e civiche che intendono sostenere la conferma del presidente De Luca alla guida della Regione. Per un confronto, sottolinea il Vicepresidente della Regione, che ciascuna forza politica e civica intende fornire per la costruzione di una coalizione coesa a sostegno della riconferma di Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania, i destinatari in indirizzo sono invitati all’incontro che si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 18:00 presso la sala Parlamentino della stazione marittima di Napoli”.

https://www.lanostravoce.info/author/cesare-de-nisco/