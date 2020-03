Emergenza Coronavirus, ad Avellino farmaci e spesa a domicilio

L’amministrazione comunale di Avellino si attiva al fine di far recapitare prodotti alimentari e non a tutti coloro che non possono uscire di casa in questi giorni di forti restrizioni. Il tutto coordinato dalla Misericordia di Avellino, l’obiettivo è garantire ai più bisognosi principalmente farmaci e beni di prima necessità. Si sta procedendo anche all’organizzazione di servizi di compagnia per gli anziani che, in questo momento così difficile e delicato, rappresentano la fetta più fragile e bisognosa della popolazione.

0825-784631, è questo il numero messo a disposizione della popolazione avellinese. Il numero è attivo dalle ore 08.00 alle ore 16.00, con priorità alle richieste che perverranno da disabili e persone anziane.