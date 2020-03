Emergenza Coronavirus, Conte annuncia “Negozi chiusi in tutta Italia”

“Ho fatto un patto con la mia coscienza: al primo posto c’è la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre abitudini di vita, di rimanere in casa. Ero consapevole che si trattava di un primo passo, e che non sarebbe stato l’ultimo”,

così pochi minuti fa il premier Giuseppe Conte ha esordito durante una diretta video da Palazzo Chigi, annunciando nuove importanti restrizioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Questo è il momento di compiere un passo in più – afferma il premier – quello più importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo bar, ristoranti, alberghi, pub; parrucchieri, i servizi di mensa. Industrie e fabbriche continueranno le proprie attività a condizione che proteggano i lavoratori con protocolli di sicurezza. Resta ovviamente garantito il servizio di trasporti, i servizi bancari, postali, assicurativi. Garantite le attività del settore agricolo e zootecnico. La regola madre – continua Conte – rimane la stessa: dobbiamo limitare gli spostamenti, per motivi di necessità o per fare la spesa. L’effetto di questo grande sforzo lo potremo vedere tra un paio di settimane. Non bisogna pensare che già domani, nei prossimi giorni, potremo misurare l’impatto di queste misure”. Il Presidente del Consiglio, inoltre, ha annunciato la nomina di un commissario delegato al fine di potenziare la risposta delle strutture ospedaliere a questa emergenza sanitaria. “La persona che nominerò sarà Domenico Arcuri – comunica il premier – che si coordinerà con Borrelli e con la struttura della Protezione civile”.

“Se saremo tutti a rispettare queste regole usciremo in fretta da questa emergenza – conclude Conte – rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo”.