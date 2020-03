Emergenza Coronavirus: è Frieri il nuovo direttore sanitario del Frangipane di Ariano

L’ospedale Frangipane di Ariano Irpino ha un nuovo direttore sanitario.

E’ Angelo Frieri che da oggi prenderà il posto di Gennaro Bellizzi, dimessosi ieri, giorno in cui il presidente della Regione Campania De Luca ha emanato un’ordinanza con la quale blinda il comune di Ariano Irpino, considerato l’elevato numero di contagi, il più alto della provincia di Avellino. Questo è quanto si legge nella nota dell’azienda sanitaria:

“L’Azienda Sanitaria Locale ha deliberato in data 14 marzo 2020 il conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario del P.O. di Ariano Irpino al dott. Angelo Frieri, già Direttore Sanitario del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi, a partire dal 16 marzo 2020.

A coadiuvare il dott. Angelo Frieri per fronteggiare l’emergenza COVID 19 l’ASL di Avellino ha inoltre conferito l’incarico al dott. Maurizio Ferrara, già Direttore UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. di Ariano Irpino, quale coordinatore dei posti letto, già attivi e da attivare, di Rianimazione Intensiva e Sub Intensiva presso i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. L’ASL di Avellino ringrazia il dott. Bellizzi per l’impegno profuso nello svolgimento del delicato incarico, finora ricoperto, di Direttore Sanitario del P.O. di Ariano Irpino”.