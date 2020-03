Emergenza Coronavirus: Pietradefusi, al via la “spesa sospesa”

La crisi epidemica di queste ultime settimane sta iniziando a far sentire i primi effetti negativi anche a livello economico e sociale. Tante le famiglie in difficoltà soprattutto nel Sud Italia a causa delle doverose misure di contenimento del virus che hanno imposto riduzioni di lavoro e in molti casi anche la chiusura di aziende e fabbriche considerate non essenziali o strategiche.

Per questo motivo la Caritas Parrocchiale di Pietradefusi, guidata dal Parroco don Claudio Moffa, ha attivato il servizio solidale della SPESA SOSPESA. Chiunque può contribuire acquistando beni alimentari di prima necessità e depositandoli negli appositi contenitori che si troveranno nei punti di raccolta. Al momento il punto di raccolta è stato allestito presso “Alimentari Acernese” di Dentecane. Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione a questa iniziativa di solidarietà, ci si potrà rivolgere alla Sig.na NICOLETTA MEDICI, delegata della Caritas Parrocchiale. Alcune aziende dolciarie locali hanno già risposto all’appello: in particolare i torronifici Di Iorio, Garofalo, Nardone e Politano di Dentecane doneranno uova di cioccolato e colombe da distribuire alle famiglie meno abbienti della comunità pietrafusana in occasione delle festività pasquali.



L’iniziativa si è resa necessaria anche in considerazione del fatto che al momento la distribuzione di alimenti da parte della Caritas Diocesana di Benevento è sospesa per difficoltà dal punto di vista logistico. Da qui l’urgenza e l’idea di avviare progetti locali al fine di far sentire ancor più forte la presenza e l’operato della Chiesa in questa drammatica contingenza.

E’ un’occasione fondamentale per consentire alla nostre comunità di riscoprirsi coese e solidali, capaci di compattarsi per andare incontro alle esigenze dei propri membri più deboli e maggiormente esposti in momenti di crisi come quella che stiamo vivendo. Le istituzioni stanno facendo la loro parte, ma anche i singoli cittadini devono adoperarsi, ciascuno nel proprio piccolo, per attivare meccanismi di aiuto reciproco. C’è bisogno di concretezza, non è più il tempo dei proclami!