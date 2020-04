Emergenza Covid-19: nelle speranze dei bambini il desiderio di normalità

Anche i bambini, come gli adulti in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 si trovano ad affrontare paure ed ansie. Dobbiamo aiutarli ad esprimere le loro emozioni e a fargli capire tutto ciò che sta succedendo senza però farli spaventare, preparandoli a ciò che verrà dopo, alla piena libertà che hanno sempre avuto e che purtroppo per qualche tempo non potrà più esserci.

Sono un’ animatrice, mi manca il mio lavoro e la gioia che mi porta a farlo ma nonostante ciò i bambini mi stanno rendendo partecipe delle loro vite anche da lontano.

Ho raccolto in un album tutti i loro disegni di questo periodo che custodirò insieme a tutti i loro pensieri; pochi giorni fa alcuni di loro mi hanno inviato dei temi dove raccontano come stanno trascorrendo la quarantena.

In modo particolare mi hanno colpito i pensieri della piccola Rosa e Chiara di anni 10.

Rosa ci spiega come trascorre le sue giornate; da poco si è trasferita a Venticano, quindi questo periodo di emergenza è coinciso con il cambio della abitudinaria quotidianità dovuto al trasferimento.

Ci scrive : “sentire tutte le sere passare davanti casa la Protezione Civile che ci invita a restare dentro mi spaventa, ma poi penso che comunque sono fortunata rispetto ad altri bambini, perché ho una casa grande con ampi spazi esterni per cui posso giocare all’aperto insieme ai miei gemellini (sorellina e fratellino di anni 6)”; continua anche dicendo “ricordo quando mio nonno mi raccontava di aver vissuto la guerra e adesso stiamo vivendo una situazione non molto differente” …

Invece Chiara ci scrive da San Nicola Manfredi : “ho paura di non rivedere più i miei amici, le maestre… è il mio ultimo anno in questa scuola poi inizierò le medie e avrò nuovi compagni e nuove maestre. Avrei voluto passare più tempo con loro ma purtroppo dobbiamo restare ancora in casa. Questa pandemia mi spaventa molto ma con l’affetto dei miei genitori mi sento più tranquilla e so che presto tutto ciò sarà solo un brutto ricordo”.

Stiamo vicino ai nostri bambini. So che ne usciremo tutti insieme e che prima o poi ci riabbracceremo e ci divertiremo come sappiamo fare solo noi.

Un abbraccio virtuale a tutti.