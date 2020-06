Per questa estate in montagna, Montevergine è pronta ad accogliere migliaia di turisti in visita al suo santuario. Sicuramente quella del 2020 passerà alla storia come l’estate del distanziamento sociale. Tutti gli indizi lasciano intendere che sarà la stagione estiva della Montagna. Milioni di italiani, che non rinunceranno certamente alle ferie, scelgono l’aria incontaminata e i paesaggi montani. Luoghi freschi che offrono spazi aperti più ampi, ideali per mantenere il distanziamento sociale tanto richiesto e voluto. La Campania, nelle sue zone interne, nasconde delle bellezze che non hanno nulla da invidiare alle più alte vette italiane.

Montevergine, a Mercogliano, è sicuramente il tesoro montano più famoso dell’Irpinia. Rappresenta un’affascinante terrazza che accoglie l’amatissimo Santuario di Mamma Schiavona, uno dei più visitati di tutta la Campania. Un luogo che racconta come l’uomo e la natura hanno imparato a convivere con armonia e rispetto sin dai tempi antichi. Il santuario è gestito da monaci benedettini che hanno anche una erboristeria fornitissima di alimenti e liquori di loro produzione. http://www.comunemercogliano.it/hh/index.php

Riapertura funicolare dal 14 Giugno

La stagione estiva del 2020 sembra finalmente alle porte e, dalla prossima domenica (14 Giugno), la funicolare Mercogliano-Montevergine sarà riaperta regolarmente tutti i giorni. Da sempre viene utilizzata da numerosissimi turisti e fedeli per raggiungere il santuario.

