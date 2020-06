Faicchio, donna trovata impiccata in casa

Tragico ritrovamento questo pomeriggio in una casa a Faicchio. All’interno del bagno della propria abitazione è stata trovata impiccata una donna di 47 anni. La scoperta è stata fatta dai familiari che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto, oltre al medico legale, i carabinieri, la Polizia e gli operatori del 118 che hanno provato a rianimarla ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Non si conoscono le motivazioni che hanno portato la 47enne a questo tragico gesto, pare che la stessa non soffrisse di alcuna patologia.