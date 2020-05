Fase 2 Irpinia, salute lavoratori è a rischio: chiesto confronto con istituzioni

La salute dei lavoratori è a rischio, subito un confronto con le istituzioni. Il segretario generale della Cisl IrpiniaSannio Antonio Santacroce riaccende i riflettori sulla «Fase 2» dell’emergenza Coronavirus: «Facciamo attenzione. È necessario un confronto per definire l’applicazione delle regole e del protocollo di sicurezza». Anche perché – prosegue il sindacalista – «purtroppo registriamo che molti enti pubblici non vogliono recepire alla lettera le disposizioni che le ordinanze impongono. Dunque, laddove la responsabilità viene meno, urge un intervento delle autorità a protezione della salute di tutti».

Da diversi giorni il sindacato riceve testimonianze di lavoratrici e lavoratori che denunciano condizioni di lavoro che non rispettano le indicazioni fornite dalle autorità competenti. La distanza sociale, ad esempio il sovraffollamento: «Le misure straordinarie adottate dal Governo con i recenti decreti impongono rigore e obblighi per il rispetto di tutte le misure utili a contenere il contagio, a proteggere la cittadinanza e le persone che lavorano. Di estrema importanza il Protocollo siglato dalle OO.SS. con il Governo che mette al centro il tema della sicurezza e della tutela sanitaria nei luoghi di lavoro. Si tratta ora di realizzarne la corretta applicazione e rispettando rigorosamente nei luoghi di lavoro le prescrizioni, gli interventi, la sorveglianza».

Anche sul territorio irpino assistiamo quotidianamente al mancato rispetto delle misure adottate per limitare e contenere la diffusione del Covid-19. «Pensiamo ad interventi quali: dotazione dei DPI a tutti i lavoratori; controllo rigido dell’afflusso delle persone; installazione di pannelli di plexiglass; sanificazione costante di ambienti e superfici. Queste solo alcune utili azioni che ci sentiamo immediatamente di richiedere. Per non dimenticare le lavoratrici degli appalti impegnate nei servizi in ospedali e luoghi pubblici, che non possono essere considerate di serie B e per cui vanno previste le stesse protezioni e misure di sicurezza di tutti gli altri operatori. Così come gli operatori delle pubbliche amministrazioni dove le misure di protezione sono molto carenti».