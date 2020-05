FCA Pratola, Cisl, Fismic e Uglm bocciano la proposta di produrre mascherine

La ripresa dell’attività presso la FCA dopo due mesi di cassa integrazione a causa dell’emergenza sanitaria, è stata caratterizzata da non poche polemiche relative la possibilità, annunciata qualche giorno fa, di produrre mascherine all’interno dello stabilimento, scaldando i rapporti interni delle organizzazioni sindacali.

In particolare, i componenti delle RSA di Fim Cisl, Fismic, Uglm della FCA di Pratola Serra, in una nota hanno dichiarato:

“La fuga in avanti di Fiom di proporre lo stabilimento di Pratola Serra per la produzione di mascherine è un modo sbaglialo di seguire le mode del momento. A noi interessa l’applicazione del piano industriale che prevede la produzione dei nuovi motori per auto e i veicoli commerciali per il Ducato di V al di Sangro. Se FCA dovesse decidere di installare delle nuove linee di produzione di mascherine sarebbe opportuno completare con istallazioni di impianti per la produzione di respiratori meccanici che il gruppo FCA sta già sostenendo. Sappiamo delle nuove difficoltà arrivate con la pandemia del covid-19, ma non possiamo cadere nella tentazione di stravolgere la missione produttiva della fabbrica. Al massimo, questa novità potrà occupare un numero limitato di persone (circa 40) in una aerea della fabbrica, mentre il resto degli operai continuerà a produrre motori. Queste ragioni saranno trasferite alle Segreterie Nazionali per evitare che si faccia confusione in questa fase complicata della fabbrica e dei suoi 1800 dipendenti”.

Intanto la dirigenza della fabbrica ha annunciato una nuova sospensione delle attività da lunedì 11 maggio a sabato 16 maggio.