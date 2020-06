Fiera Campionaria di Venticano: sciolto ogni dubbio sulla data

La Fiera Campionaria di Venticano quest’anno non si farà! Fiera SI, Fiera NO…alla fine ha prevalso il NO. Difficile decidere le sorti di quell’evento che rappresenta un vero e proprio pezzo di storia economica della provincia avellinese. Fiero all’occhiello della provincia e punto di riferimento per migliaia di utenti e operatori dei vari settori. I tanti punti interrogativi e le quasi nulle certezze, hanno spinto il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Venticanese ad optare per questa triste decisione.

Dopo la comunicazione del rinvio, avvenuta tramite sito internet, il Presidente della Pro Loco Luigi Villani, conferma che la 43ma edizione della Fiera Campionaria di Venticano dovrà attendere il 2021! “Confidiamo in tempi migliori e nel ritorno alla normalità – affermava il Presidente – dopo di che decideremo se e quando fare l’evento”. La fumata bianca (che proprio bianca non è) c’è stata: tutto annullato e appuntamento rimandato ad Aprile del prossimo anno! https://www.fieraventicano.com/ È risultata perspicace la previsione, di qualche mese fa, del Presidente Provinciale Unpli Avellino, Giuseppe Silvestri. “Credo – affermava Silvestri – che salteranno tutte le più importanti manifestazioni estive; finché non si crea un clima di tranquillità per poter partecipare alle nostre manifestazioni non si ricomincerà”. https://www.lanostravoce.info/irpinia-come-sara-questestate-senza-manifestazioni-e-sagre/

Fiera campionaria annullata e attenzione rivolta ad altri eventi

La decisione, non facile, è emersa dopo vari confronti e dopo aver valutato anche alternative, come il rinvio della storica kermesse a Settembre. Il precedente del 1981 (anno successivo alla data del triste terremoto che colpì l’Irpinia), per carità tutta un’altra situazione, aveva motivato i più audaci. Oggi però dopo le riflessioni, la decisione è condivisa da tutto il consiglio d’amministrazione che si dice pronto a valutare la possibilità di concentrarsi su altre manifestazioni estive. Dopo le “aperture” delle istituzioni competenti verso l’organizzazione di sagre e manifestazioni per l’imminente estate, la Pro Loco si dice pronta a concentrare le proprie energie sulla sagra del vino del prosciutto e dell’agnello. Ovviamente si attende l’ufficialità del Presidente della Regione Campania e vanno valutate le modalità con cui sarà consentito operare. https://www.facebook.com/prolocoventicanese/

https://www.lanostravoce.info/