Forum Giovani di Bucciano, l’otto marzo al via “il vento del Forum”

Un mese ricco di incontri. Un mese, quello di Marzo, che per il Forum dei Giovani del comune di Bucciano, segnerà un vero e proprio spartiacque.

Un programma innovativo ed impegnativo, dove i protagonisti saranno i giovani del piccolo centro caudino, che dibatteranno, assieme ad ospiti autorevoli, di politica, di violenza di genere, di sport come riscatto sociale di integrazione ed immigrazione.

Quattro incontri, tutti con un tema specifico sul quale potersi confrontare e del quale poter discutere.

“Il vento del Forum”, questo il titolo della kermesse organizzata dalla associazione giovanile, che si svolgerà presso il Polo Scolastico di Bucciano, in via Provinciale.

Tanti e numerosi, saranno gli ospiti.

Dal presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito, al sostituto procuratore della repubblica di Benevento, Maria Colucci.

Da Gianni Maddaloni, responsabile della Star Judo Club di Scampia, all’onorevole Pasquale Maglione. Dal professore universitario Francesco Vespasiano al direttore della Caritas di Benevento, don Nicola de Blasio. Dal Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello alla docente universitaria Stefania Rocchina.

Si parte l’otto marzo.

Si parlerà di violenza contro le donne, con la testimonianza diretta di una vittima di violenze e con l’inaugurazione di una panchina rossa nel parco giochi comunale.

E poi via, di corsa, fino al 4 aprile, ultimo appuntamento dei quattro fissati, quando si dibatterà di politica.

Nel mezzo, il 15 ed il 22 marzo, si dibatterà di integrazione ed immigrazione e di sport come occasione per il riscatto sociale.

Un programma ricco ed ambizioso, sponsorizzato fortemente dalla amministrazione comunale di Bucciano guidata dall’avvocato Domenico Matera.

“I giovani sono il futuro del nostro paese e per questo siamo contenti di essere al fianco dei giovani del Forum in questa brillante iniziativa – ha dichiarato il primo cittadino -. Sapere che i giovani si interessino della vita politica, sociale e culturale del paese in cui vivono, è motivo di vanto ed orgoglio per tutti noi adulti. Sono certo che questo possa rappresentare una pietra miliare nella attività del Forum, che da par nostro supporteremo sempre. Saremo sempre vicini ai nostri giovani – ha concluso il sindaco – vera spinta propulsiva della nostra società”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Forum dei giovani di Bucciano, Pier Paolo Arganese.

“Desidero ringraziare tutti i componenti del Forum che negli ultimi mesi hanno lavorato alacremente a tutto ciò. Spesso e volentieri, noi giovani veniamo accusati di scarsa partecipazione, di mancanza di volontà, di disaffezione verso tutto e tutti. Con questa iniziativa, invece, vogliamo rivendicare con forza la nostra voglia di esserci e soprattutto di far sentire la nostra voce. Dal confronto, nasce sempre qualcosa di produttivo.

Oggi più che mai, vogliamo sentirci parte attiva ed integrante del tessuto sociale. Ringrazio l’amministrazione comunale per il sostegno, la dirigente scolastica per aver messo a disposizione i locali e tutti gli ospiti ed i relatori che hanno dato la propria adesione e la propria disponibilità. Siamo sicuri – ha concluso Arganese – che questo possa rappresentare soltanto il punto di partenza da qui al futuro prossimo”.