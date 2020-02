Franca Viola, storia di una donna che ha avuto il coraggio di ribellarsi

Franca Viola è stata la prima donna italiana a rifiutare il “matrimonio riparatore”, diventata per questo simbolo della voglia di emancipazione femminile in Italia.

Figlia di una coppia di contadini, Franca Viola all’età di diciassette anni fu rapita dal figlio di un mafioso, Melodia, il quale per portarla via distrusse l’abitazione insieme a dodici uomini. La ragazza fu malmenata, violentata e tenuta segregata per otto giorni fuori dal paese. All’epoca dei fatti era in vigore la cosiddetta “paciata”, ovvero l’incontro tra familiari e stupratore per far accettare le nozze tra i due giovani. I coniugi Viola, d’accordo con la polizia, finsero di accettare le “nozze riparatrici”, ma il giorno dopo gli agenti intervennero facendo irruzione nell’abitazione liberando Franca e arrestando Melodia.

Secondo la morale del tempo, una ragazza vittima di una simile vicenda avrebbe dovuto necessariamente sposare il suo rapitore per non essere additata come “Donna svergognata” salvando il suo onore e quello della propria famiglia.

Nella Sicilia degli anni 60 un simile atto di ribellione è stato un primo segnale di indipendenza femminile, al processo non era per niente scontato che la giovane donna ne uscisse “libera”.

La difesa dell’imputato cercò di mettere in discussione la purezza della ragazza, insinuando che essa fosse stata consenziente all’atto sessuale. Infatti, diversi furono gli attacchi alla donna e alla sua famiglia che le fecero vivere momenti bui, però tutto questo non gli impedì di arrivare alla conclusione del processo, quando Melodia fu condannato a 11 anni e successivamente la pena fu poi ridotta a 10 anni. A Modena Melodia fu ucciso due anni dopo essere uscito dal carcere.

“Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”. Con queste parole Franca diede inizio alla ribellione di molte donne che all’epoca erano disposte ad accettare tali ingiustizie. A distanza di anni da questa vicenda la nostra società, che tanto parla di emancipazione, conserva stereotipi del passato che non permettono di concretizzare l’effettiva parità dei sessi. La più classica delle domande “macigno” sottoposte ad una vittima di abusi è: “Com’eri vestita quella sera?” una domanda di una bassezza unica ma dal peso sconvolgente per le donne di qualsiasi epoca.

Grazie a Franca furono molte le donne che si ribellarono al “matrimonio riparatore” ossia una convivenza durata tutta la vita con un carnefice che le avrebbe portate a vergognarsi per una violenza carnale subita.

L’articolo del codice penale però sarà abrogato soltanto 16 anni dopo la vicenda siciliana, e solo nel 1996 lo stupro in Italia sarà riconosciuto come reato “contro la persona” e non più reato “contro la morale”.

La riflessione quindi si deve concentrare su quanto sia difficile cambiare stereotipi e tradizioni del passato, nonostante l’evoluzione culturale abbia fatto passi in avanti grazie a donne di grande spessore come la nostra Franca Viola.

La storia di Viola ispirò anche un film, La moglie più bella (1970) di Damiano Damiani, con Ornella Muti nel ruolo della protagonista.