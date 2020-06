Frigento: riduzione di imposte per rispondere in maniera concreta

Il comune di Frigento tende una mano ai cittadini e approva la riduzione di imposte come la TARI e l’IMU. Il consiglio comunale del piccolo comune irpino ha deciso di rispondere in maniera concreta agli aiuti chiesti dai propri cittadini. Ripartire, a Frigento, dovrebbe essere meno gravoso grazie non al Governo centrale o alla Regione, ma semplicemente grazie a degli interventi messi in atto dalla Giunta comunale. I mancati introiti saranno coperti tramite i fondi messi a disposizione degli Enti Locali dal “Decreto Rilancio”.

La mossa finanziaria riguarda principalmente la riduzione delle imposte TARI, imposta per la gestione dei rifiuti, e IMU. Le attività commerciali obbligate alla chiusura in virtù dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, riceveranno la riduzione dell’imposta per i due mesi e mezzo di interruzione, il periodo considerato va dal 10 marzo al 24 maggio 2020, della quota variabile della tariffa. Le altre attività commerciali che hanno ritenuto opportuno chiudere, per evitare diffusione di contagio, godono dell’azzeramento della quota variabile dell’imposta per il periodo compreso tra il 10 marzo e il 30 aprile 2020. La seconda deliberazione rigurada la riduzione del 50% del valore delle aree fabbricabili, fatta eccezione per la Zona D1. Questo comporterà la riduzione dell’imposta su tali aree a partire dal primo gennaio dell’anno corrente.

«All’interno dei margini previsti dalle varie normative – afferma il sindaco Carmine Ciullo – l’Amministrazione Comunale sta cercando di alleviare la condizione

dei propri concittadini. Dopo interventi di varia natura, ora puntiamo a mettere in campo azioni legate in maniera specifica all’amministrazione dei beni comunali». https://www.comune.frigento.av.it/

