La rubrica “il Sofà” di FUORI LUOGO ospita il dottor Ascierto

FUORI LUOGO ospita il dottor Ascierto in una videocall lunedì 25 Maggio alle ore 20:00. Il dottor Ascierto, ormai famosissimo in tutto il Mondo, è sotto i riflettori per aver coordinato la sperimentazione AIFA sul farmaco Tocilizumab. Il farmaco è risultato efficace contro il nemico Covid-19, in particolare se utilizzato in fase di terapia intensiva dei malati.

FUORI LUOGO è una pagina Facebook, creata da metà Aprile, che si pone l’obiettivo di affrontare “temi caldi” ed offrire spunti interessanti. “Uno spazio di condivisione e confronto, nato con la voglia di costruire percorsi e connessioni per incentivare lo sviluppo di nuove idee e visioni”. E’ così che i promotori della pagina definiscono questo progetto virtuale. Diffondere informazioni, in modo che i diretti interessati delle varie questione, assumano consapevolezza dei luoghi in cui vivono e dei problemi che li circondano.

Fuori Luogo ospita questo lunedì il dottor Ascierto, ma sono già tanti gli intervistati illlustri che negli ultimi 30 giorni sono intervenuti su temi attuali. Tra i nomi che spiccano, ci sono: Vittorio Lattanzi e Rosaria Greco (redattori del quotidiano satirico Lercio, famosissimo sul web), Davide Giacalone (giornalista, scrittore e conduttore radiofonico su RTL 102.5), Roberta Santaniello (delegata per i rapporti con la Protezione Civile della Regione Campania), e Gianluca Festa (sindaco di Avellino).

L’appuntamento è quindi per lunedì 25 Maggio alle ore 20:00 sulla pagina Facebook “Fuori Luogo” https://www.facebook.com/fuoluo/

