Gara di solidarietà: la Strega dona 26mila euro. In campo cittadini, Ordini e imprese

Il Benevento Calcio scende in campo con l’ospedale ‘San Pio’ per giocare la partita più importante della stagione: quella contro il coronavirus.

Il club giallorosso, infatti, ha raccolto ben 26.200 euro da donare al nosocomio sannita grazie alla campagna di sensibilizzazione #donaanchetu, promossa da società, calciatori e staff tecnico.

Una donazione che si aggiunge all’acquisto di un dispositivo di ventilazione polmonare, come già deciso all’unanimità dall’assemblea di Lega B. “Stiamo vivendo un’emergenza – aveva detto il presidente Balata – e questo tipo di strumentazione è quello che serve maggiormente nelle strutture ospedaliere per affrontarla. Siamo il campionato degli italiani, presente in tutte le parti del nostro meraviglioso Paese e per questo le nostre società indicheranno una struttura che ha necessità di questa apparecchiatura”.

Nei giorni scorsi, però, emozionante è stata la risposta della gente comune: offerte cospicue erano arrivate dall’ iniziativa promossa da due giovani beneventani che, grazie al tam tam sui social network, avevano raccolto oltre 20mila euro.

Altri 900 euro erano, invece, arrivati dal gruppo ‘Giovani Sanniti’.

Da quel momento in poi è stata una vera e propria gara di solidarietà e di gran cuore, alla quale hanno partecipato Confindustria, Ance (un ventilatore polmonare), Ordine dei Medici, Ordine dei Commercialisti (5mila euro) e altre associazioni di categoria.

Donazioni sono arrivate anche da singoli imprenditori del territorio come Izzo Industrie (10mila euro) e Svapo Web (3mila euro).