Ghirelli: “La rinuncia ai play-off conferma che la Serie C ha dei problemi. Tabellone dopo la finale di Coppa Italia”

Anche la terza categoria italiana per importanza sta per riaccendere i motori, scendendo in campo per la disputa di play-off e play-out, oltre che della finale di Coppa Italia di Lega. Intervistato da Gianluca Di Marzio per la sua rubrica GDM Question Time, il presidente della Serie C ha toccato diversi argomenti: vediamo le sue parole.

RINUNCIA AI PLAY-OFF

“Si poteva rinunciare ai play-off; dispiace per le sei squadre che lo hanno fatto. Questa è la conferma che la Serie C aveva ed ha un problema: queste rinunce mostrano come la differenza economica tra questa divisione e le altre due professionistiche italiane sia evidente ed inevitabile”.

PLAY-OFF E TABELLONE

“Inizia un nuovo campionato con i play-off. Molti non hanno voluto tornare in campo per motivazioni come sponsor e pubblico, due risorse a livello finanziario molto importanti, che hanno sfiorato lo zero in questi mesi. Il tabellone sarà annunciato il 27 sera, subito dopo la finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda il Catania, così come per il Siena, sono squadre che al momento partecipano ai play-off; qualora dovessero ricevere una penalizzazione, sarà tolta dai loro punti in classifica”.

SERIE C A GIRONE UNICO

Parere contrario al girone unico da parte del presidente:

“Questo campionato ha una particolarità: quando si fa un’innovazione, si deve ragionare sull’impatto sociale che da questa deriverebbe. La nostra esperienza è unica nel mondo, siamo la terza divisione più forte del mondo e tutto ciò deriva dalla nostra storia dei Comuni. La bellezza dei playoff sta tutta lì, nell’originalissimo confronto tra grandi piazze affamate di calcio. Con un girone unico, tutto ciò verrebbe meno”.

FINAL FOUR

“Fatta eccezione per semifinali e finali, che prevedono tempi supplementari e rigori, si giocherà sempre nella sede della squadra meglio classificata. Questo perché andare all’esterno richiederebbe una serie di operazioni di sanificazione inevitabilmente onerose”.