Non ce l’ha fatta il pensionato di Cusano Mutri ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Terapia Intensiva dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dopo che era risultato positivo al Covid-19. Con il 73enne di Cusano Mutri, salgono così a 16 le vittime residenti in provincia di Benevento.

Con la scomparsa del pensionato, uno dei primi casi di positività al Covid-19 riscontrato in provincia, nessun paziente è più ricoverato in Terapia intensiva. Dei sei degenti con Coronavirus, ancora ricoverati presso il principale nosocomio di Benevento, cinque restano in Pneumologia sub intensiva e uno in malattie infettive.

Mentre aumenta il numero dei casi sospetti nel Sannio, dall’ospedale Rummo ci ricordano che i pazienti provenienti dalla Casa di Cura “Villa Margherita”, ricoverati a causa del covid-19 presso l’Area dedicata, sono stati ad oggi 24. Undici di questi sono deceduti.