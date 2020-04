Giornata mondiale della Terra, abbiamo ancora molto da imparare

Oggi 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, ma l’uomo avrà imparato la lezione? avrà imparato cioè finalmente ad amarla

La Terra questa giornata del 22 aprile 2020 ci fa’ una domanda, una domanda che per la verità avremmo dovuto già farci da soli, e già da tempo. Avete imparato ad amarmi e a non vivere pensando solo al mio sfruttamento?

Certo tutti vorrebbero che a rispondere fosse qualcuno di più in alto, le istituzioni, i governi, le multinazionali, perchè sono loro a reggere le sorti del nostro mondo. Ma non è così, ognuno di noi, per quanto possa sembrare non determinante, è custode del cambiamento, è la radice che alimenta ogni comportamento.

In questi giorni il fiume Sabato in Irpinia scorre limpido come non lo è stato mai, la vegetazione cresce rogogliosa e la pioggia sottile innaffia naturalmente la terra che così si prepara alla nuova semina. L’aria è di certo più respirabile e, anche se i pm10 registrati sono alti qui ad Avellino, questa sosta dell’uomo dalle sue attività ha dato un po’ di respiro a madre natura.

Un piccolo ma potente virus che viene dal mondo della natura ci ha dovuto mettere in condizione di fermarci per riflettere su quale direzione vogliamo prendere una volta per tutte. Dobbiamo rivedere tutto, a partire dalle abitudini alimentari.

Non è pensabile di poter andare avanti così con gli allevamenti intensivi, è lì che forziamo il sistema della madre terra.

Non gettiamo le mascherine e i guanti dove ci capita, facciamo la raccolta differenziata, non avveleniamo il terreno e con esso gli animali, non bruciamo materiali di ogni tipo, non abbandoniamo rifiuti speciali nelle montagne, scegliamo prodotti a km zero, non lasciamo l’auto accesa anche quando aspettiamo, amiamo la nostra terra ora o perderemo la nostra libertà come è successo ora per difenderci dalle conseguenze delle nostre stesse azioni.

Alle aziende dei nostri territori diciamo: non riversiamo materiali di scarto industriale nei fiumi, alle istituzioni diciamo:piantate quanti più alberi possibile nelle nostre montagne ancora devatate dagli incendi delle estati scorse. Non pensiamo alle grandi opere se non abbiamo speso l’equivalente per rinverdire le nostre montagne, per fare manutenzione idrogeologica e prevenire i dissesti o per effettuare i necessari interventi fitoterapici per i nostri alberi. Convertiamo le aziende, convertiamo la formazione, convertiamo il lavoro, ma soprattutto convertiamo prima la nostra mente.