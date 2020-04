Gravissimo l’impatto di Covid-19 sull’agricoltura irpina

L’agricoltura è il fulcro dell’economia di un Paese. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato un forte impatto sul settore. Diversi i comparti che hanno ricevuto effetti negativi, quali la filiera vitivinicola, olivicola, zootecnica, ortofrutticola, florovivaistica, ecc.

Nell’immediato certamente la filiera vitivinicola con la produzione di vini di qualità è completamente ferma con la vendita dei vini, cosi come il settore zootecnico con la vendita di mozzarelle, il settore olivicolo, il settore ortofrutticolo, florovivaistico.

In questa situazione già molto difficile, il settore agricolo sta vivendo un doppio problema, da un lato non si vendono i prodotti e non si incassa, dall’altro si deve continuare ad investire con puntualità, attenzione e cura sulle colture, per non avere ulteriori danni in futuro. Ma ci sono delle produzioni che non si riescono a raccogliere e che rimangono in campagna. Se non si trova la manodopera per fare le varie operazioni, c’è il pericolo di non trovare la merce sugli scaffali.

Il bene del Paese richiede un vasto piano di sviluppo e di incentivi per l’agricoltura per far crescere la produttività grazie all’introduzione di innovazione che ora invece è frenata.

Occorre ricorrere a investimenti sfruttando i meccanismi finanziari europei.