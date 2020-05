Grottaminarda, il primo cittadino: “Dobbiamo adattarci.”

Durante questa delicata fase di ripartenza delle attività occorre una maggiore prudenza e responsabilità nel rispetto delle regole fondamentali che provengono dalla Comunità medico-scientifica .

Sul punto, il Sindaco di Grottaminarda – Angelo Cobino – ha dichiarato:

“Dobbiamo adattarci alla nuova imprevista situazione e l’Umanità ha il dono della ragione, del pensiero e del linguaggio per agire e interagire nella Società e con l’Ambiente. Se abbiamo il buonsenso di anteporre questi doveri ai nostri comportamenti personali sicuramente possiamo riorganizzare i nostri diritti nella direzione della libertà e della organizzazione di una società più giusta dal punto di vista sociale, economico, morale, civile e culturale.

In questo senso – ha concluso Cobino – tutti dobbiamo impegnarci nelle Istituzioni della nostra Repubblica a lavorare per migliorare le generali condizioni con la collaborazione di tutti i cittadini. Insieme e solo insieme possiamo riprendere il giusto cammino della nostra Umanità in questo terzo millennio. Siamo a maggio ma non dimentichiamo il tempo di tutte quelle paure e preoccupazioni. Rinnovo a tutti i sentimenti di gratitudine per quello che abbiamo potuto fare insieme e per quello che faremo. Un grande abbraccio da parte del sindaco e dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda”.