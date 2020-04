Grottaminarda, il sig. Angrisano ha bisogno di aiuto

Grottaminarda, ci uniamo all’appello del sig. Angrisano di Grottaminarda che si è rivolto al collega giornalista Andrea Fantucchio per dare voce alla sua disperazione

«Mia moglie sta morendo, dovete salvarla». Questo è l’appello disperato a TheWam.net di Antonio Angrisano, 77 anni, di Grottaminarda (Avellino), dimenticato ai tempi del Covid-19, perché lui e la moglie possono aspettare.

Noi come colleghi giornalisti non possiamo che dare risonanza a tale appello, e alle parole usate dal collega Andrea Fantucchio per raccontare la storia di questa coppia di anziani di Grottaminarda.

Il Sig. Angrisano non è certo l’unico che si è trovato in questo periodo nella disperata situazione di dover gestire la moglie ammalata da solo a casa. Eh sì sono tante le persone che con l’emergenza Covid-19 non hanno potuto ricoverare i propri cari anziani ammalati per altre patologie all’ospedale per ovvi motivi.

Ma quale è stata l’alternativa per molti di loro? Dover gestire da soli, con le proprie forze a domicilio casi non facili. Ma spesso non basta e cosa resta da fare?

Queste le parole del Sig. Angrisano, così come sono riportate dal collega Fantucchio che ne ripercorre la storia: “Ormai non mangia più. Di solito, quando la imbocco, riesco a convincerla. Oggi, però, non c’è stato niente da fare. Non voleva più saperne. E’ giusto questo? Devo trascinarla dal letto fino alla sedia perché non riesce a camminare. Mi hanno detto che a inizio maggio la verranno a prendere, forse, per portarla alla struttura San Pio. Ma sarà troppo tardi, troppo, lei sta morendo”.

Antonio trattiene a stento le lacrime mentre ci spiega quello che ha vissuto. Una storia iniziata a febbraio.

“Il 24 lei ha avvertito forti dolori alla schiena. All’inizio, l’abbiamo sottovalutato. Dopotutto anche io, spesso, ho qualche dolore. Sai, a questa età è normale. Il giorno dopo, però, quelle fitte non se andavano. E, così, lunedì l’ho portata in ospedale”.

Segue il ricovero nel reparto di Medicina e poi in quella di Lunga degenza. Intanto esplode il caso Covid-19. E l’ospedale di Ariano Irpino, come tante strutture in Italia, si trova travolto dall’emergenza. Impreparato a reggere l’urto di ricoveri in massa e la tensione di una comunità sempre più preoccupata. Il 15 marzo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiude la città di Ariano. Zona Rossa, vietato entrare e uscire.

Quattro giorni dopo, Antonio riceva una telefonata dall’ospedale.

“Dovete venire a prendere vostra moglie. Mi hanno detto così. Io ero incredulo. Ma, come, ho ripetuto: come faccio a venire ad Ariano Irpino ora? Dovete portarmela voi, con un’ambulanza, vi prego. Niente. Mi hanno detto che i mezzi di soccorso non venivano usati per quelle funzioni e che dovevo sbrigarmela da solo. Ho chiamato tutti, tutti, associazioni di volontariato, strutture private, perfino la prefettura. Alla fine, dopo una settimana senza risolvere nulla, il 24 marzo mi sono messo in auto e sono partito. Era mia moglie, non potevo lasciarla lì, aveva bisogno di me”.

A portarle la signora Angrisano fuori dall’ospedale due infermiere.

“Quando l’ho vista, ero spaventato. Deperita e allo stremo. Da quando l’ho portata a casa la situazione è peggiorata. Io non ce la faccio più, ho bisogno di aiuto. Non possono farla morire, non possono, vi prego fate qualcosa anche voi”.

E noi non potevamo come organo di informazione non dare voce e risalto al suo appello disperato.