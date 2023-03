Grottaminarda, l’International Street Food fa tappa in Irpinia.

L’International Street Food fa tappa a Grottaminarda.

La manifestazione arriva finalmente in Irpinia, in Piazzale San Pio a Grottaminarda, per far assaporare le tradizioni culinarie sia italiane che del resto del mondo, in tre giorni – dal 31 marzo al 2 aprile – dedicati al cibo e alle birre artigianali.

L’ingresso sarà gratuito e all’interno dell’area saranno presenti operatori che proporranno i migliori street food internazionali, dolci tipici della tradizione italiana e non e stand di birrifici e microbirrifici artigianali.