Guardia Sanframondi, parrucchieri e barbieri chiedono di riaprire

Questa mattina nella Sala Comunale di Guardia Sanframondi il sindaco Floriano Panza, l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Ceniccola hanno incontrato i rappresentanti delle 11 imprese di parrucchieri e barbieri che operano a Guardia Sanframondi.

Al centro dell’incontro c’è il grave disagio delle categorie che da settimane sono state costrette all’inattività e chiaramente penalizzati dall’ipotetica riapertura fissata al 1° giugno.

I rappresentanti dei parrucchieri hanno rappresentato l’urgenza di anticipare l’apertura in quanto in grado di garantire, come altre imprese, il rispetto delle norme ignienico-sanitarie. Proposta pienamente appoggiata dal Comune del centro della Valle Telesina che invierà il verbale della riunione al presidente della Regione Vincenzo De Luca e al capo del Governo, Giuseppe Conte affinchè dispongano una riapertura delle attività in tempi più ravvicinati.

Il sindaco Panza disporrà severi controlli che colpiranno chi gira per le abitazioni offrendo servizi abusivamente. A preoccupare le categorie interessate sono maggiormente le spese che stanno continuando a sostenere nonostante le entrate ormai da oltre 50 giorni sono pari a ‘0’. L’Amministrazione ha assunto l’impegno di proporre al Consiglio Comunale un abbuono delle tasse comunali collegato alla durata dell’inattività.