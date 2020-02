Guardia Sanframondi, tragedia sfiorata nella notte: asciugatrice in fiamme

Il rischio di una tragedia è stato altissimo. Per fortuna è andata diversamente, ma è stata davvero enorme la paura provata dopo la mezzanotte a Guardia Sanframondi.

L’allarme è scattato in via Parallela, dove le fiamme sono divampate in un appartamento al piano terra di uno stabile che conta tre livelli. All’interno dell’abitazione c’erano una coppia e i loro due bambini che stavano tranquillamente riposando:grazie al cielo qualcuno di loro si è svegliato in tempo.

A scatenare il rogo, un problema ad un’asciugatrice. Il fumo si è diffuso immediatamente, ha invaso anche la tromba delle scale dell’edificio. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme, due ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.

Genitori e figli sono rimasti intossicati in modo lieve: dopo le prime cure sono stati trasportati in ospedale, per ulteriori accertamenti.