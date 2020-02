Un giovane militare, che rientrava da Milano in compagnia della ragazza, originaria di Caserta, è risultata positiva al Covid-19,comunemente noto come Coronavirus. Il ragazzo si trova in quarantena insieme alla sua famiglia, mentre la ragazza è ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli.

Il sindaco di Guardia Sanfromondi, Floriano Panza, dopo aver convocato il Coc e i consiglieri, ha spiegato che la situazione è sotto controllo e non desta particolari preoccupazioni. Il giovane sta bene e non presenta alcun sintomo; verrà sottoposto nei prossimi giorni al tampone per avere conferma del test.

Bisognerà attendere il risultato del tampone per capire se c’è una positività al virus.