I due ex biancoverdi decidono la sfida: l’Avellino batte la Ternana per 2-0

Gara vincente e convincente per i Lupi di Capuano, che si impongo per 2-0, grazie agli ex Albadoro e Di Paolantonio. Avvio frizzante dell’Avellino, pericoloso sin dalle prime battute della gara, vedasi l’occasione dopo pochi secondi con Izzillo. Un avvio che troverà poi i suoi frutti nel vantaggio dei Lupi, firmato ancora una volta da Albadoro, che svetta più in alto di tutti su un crossa da calcio piazzato di Di Paolantonio. La Ternana accusa il colpo ma anziché lasciarsi andare diventa più salda e comincia a produrre molta mole di gioco, specie sulla sinistra, con Palumbo e Mammarella bravissimi a cercare il cross dal fondo. Ogni tentativo è però vano, complice una buona attenzione da parte della retroguardia irpina. Il secondo tempo è molto più combattuto, con l’Avellino che prova ad agire di rimessa, sbagliando prima con Pozzebon e poi con Rossetti. Merito a Ferretti che si procura il rigore che chiude la sfida, siglato da Di Paolantonio. Segue la cronaca della gara.

FORMAZIONE

Torna Pozzebon dalla squalifica ma Capuano si affida ancora a Diego Albadoro come unico terminale offensivo; inamovibili Micovschi ed Izzillo alle sue spalle. Cambia anche il centrocampo: out De Marco, prima da titolare per Garofalo, al fianco di Di Paolantonio. Celjak e Parisi sugli esterni. In difesa, complice anche l’assenza di Morero, c’è un cambio che risponde al nome, o meglio cognome, di Bertolo. Completano il reparto Illanes, Laezza e Dini, quest’ultimo a difendere i pali.

PRIMO TEMPO

1′ – Grande occasione per l’Avellino: Celjak serve un assist per Izzillo che aveva avviato l’azione, ma Iannarilli si oppone.

– Grande occasione per l’Avellino: Celjak serve un assist per Izzillo che aveva avviato l’azione, ma Iannarilli si oppone. 6′ – La Ternana risponde al brillante avvio dei Lupi con Parodi: conclusione dal limite, palla fuori in fallo di fondo.

– La Ternana risponde al brillante avvio dei Lupi con Parodi: conclusione dal limite, palla fuori in fallo di fondo. 11′ – VANTAGGIO AVELLINO – Di Paolantonio pennella una palla splendida per la testa di Albadoro che la gira sul palo lontano. Gol dell’ex ed esultanza per il numero 11, che prima passare ai Lupi, fu finanche messo fuori rosa dagli umbri. Prosegue il momento d’oro di Albadoro, al terzo gol consecutivo.

– Di Paolantonio pennella una palla splendida per la testa di Albadoro che la gira sul palo lontano. Gol dell’ex ed esultanza per il numero 11, che prima passare ai Lupi, fu finanche messo fuori rosa dagli umbri. Prosegue il momento d’oro di Albadoro, al terzo gol consecutivo. 19′ – Giro palla della Ternana, costretto dai pochi spazi concessi dall’Avellino: conclusione di Paghera, ma fuori dallo specchio.

– Giro palla della Ternana, costretto dai pochi spazi concessi dall’Avellino: conclusione di Paghera, ma fuori dallo specchio. 33′ – La Ternana ha adesso in mano il pallino del gioco, con l’Avellino costretto per il momento a difendersi.

– La Ternana ha adesso in mano il pallino del gioco, con l’Avellino costretto per il momento a difendersi. 36′ – Bel taglio di Micovschi, deliziosamente servito dal suo capitano: palla in mezzo ma nessuno si fionda sulla sfera: solo angolo.

– Bel taglio di Micovschi, deliziosamente servito dal suo capitano: palla in mezzo ma nessuno si fionda sulla sfera: solo angolo. 45′ – Due minuti di recupero.

SECONDO TEMPO