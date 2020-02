Il Direttore Generale della Pubblica Istruzione in visita all’Istituto “Guido Dorso”

Visita molto gradita presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso di Avellino, della Dottoressa Simona Montesarchio, Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La dottoressa, ricevuta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Gabriella Pellegrini e dal Direttore Ammnistrativo DSGA Alberto Nefasto, ha avuto un lungo colloquio sulle attività didattiche e sui progetti di ricerca che l’I.T.T. “Guido Dorso” di Avellino sta effettuando.

Durante la visita, la dottoressa ha avuto modo di conoscere il personale docente e non docente in servizio, visitando i vari laboratori e aule della scuola, soffermandosi ad ascoltare tutti i progetti che i vari indirizzi (informatica, elettronica, logistica, meccanica e biotecnologie) stanno portando in essere, progetti che possono essere acquisiti e sviluppati tranquillamente nel mondo del lavoro.

La dott.ssa Montesarchio ha incontrato anche gli alunni impegnati nei vari laboratori, che durante questo periodo si sono particolarmente evidenziati per le competenze tecnico-scientifiche, sia sul piano nazionale che internazionale. Proprio lo scorso mese i ragazzi del “Guido Dorso” si sono contraddistinti in una competizione provinciale per il Premio Scuola Digitale 2020.

La dottoressa Montesarchio ha avuto parole di apprezzamento per la professionalità e le competenze del corpo docente e di tutti gli studenti dell’istituto tecnico tecnologico, istituto ormai fiore all’occhiello dell’istruzione della provincia di Avellino.