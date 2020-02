Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Il Servizio civile universale può dare una mano a ricucire: grazie per quello che fate voi contribuite a rendere migliore l’Italia” 

Tutti in piedi a cantare “Fratelli d’Italia” i cinquemila giovani volontari presenti questa mattina nella sala della fiera di Padova in cui si è svolta la cerimonia inaugurale di “Ricuciamo insieme l’Italia – Padova Capitale Europea del Volontariato 2020”.

In prima fila il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Regione, Luca Zaia, il sindaco di Padova, Sergio Giordani.

Parole di grande elogio sono state rivolte da Mattarella a tutto il mondo del volontariato, definito “energia irrinunziabile della società, un patrimonio generato dalla comunità che si riverbera sulla qualità delle nostre vite a partire da coloro che si trovano in condizioni di bisogno”.

Modello sociale “Commette un errore chi pensa che l’impegno volontario e i valori che esso trasmette appartengano ai tempi residuali della vita e che non incidano sulle strutture portanti del nostro modello sociale. Al contrario, la dimensione della gratuità, unita alla responsabilità civica e a un forte desiderio di condivisione, produce riflessi e crea interrelazioni con ogni altro ambito della vita sociale. I volontari sono diventati, in questi decenni, veri e propri corpi intermedi della Repubblica, pronti all’intervento di urgenza, impegnati nelle ricostruzioni, nel rammendo delle lacerazioni patite dalle popolazioni, delle ferite presenti nel tessuto sociale, e alle quali non sempre le istituzioni riescono a porre rimedio, nella gestione e nel perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale”.

Lotta all’indifferenza “La passione sconfigge l’indifferenza che inizia nei confronti delle difficoltà e delle sofferenze degli altri e che, nella storia, è giunta a manifestarsi cinicamente persino in presenza di crudeli persecuzioni. Parlo di Placido Cortese (direttore del Messaggero di S. Antonio, durante la seconda guerra mondiale nel periodo della resistenza si prodigò, nonostante i notevoli rischi personali, in favore di prigionieri internati in un vicino campo di concentramento, fornendo loro viveri, indumenti e denaro. Dopo l’8 settembre 1943 entrò a far parte di un gruppo clandestino legato alla resistenza, riuscendo a far fuggire all’estero numerosi cittadini ebrei e soldati alleati. Nel 1944 fu arrestato e trasferito nel carcere di Trieste, dal quale non fece più ritorno. ndr)”. Il volontariato è votato alla fratellanza e alla pace “Per sua natura il volontariato è portato ad alzare lo sguardo oltre i confini del proprio Paese, per guardare all’umanità. La generosità espressa dai volontari è frutto di una scelta della persona, messa di fronte a sfide e, talvolta, emergenze che la vita delle famiglie e delle comunità ci riserva”. Mattarella ha poi ricordato “gli angeli del fango di Firenze nel 1966, gli alpini del terremoto del Friuli dieci anni dopo e di tutte le altre catastrofi che si sono succedute. Sono i volontari degli antincendi boschivi, quelli dei diversi corpi di soccorso, i volontari del sangue, quelli che operano a sostegno delle persone vulnerabili. Persone accanto ad altre persone, che vivono e sviluppano il senso della comunità, appunto dello stare accanto”.

Servizio civile universale serve per ricucire. Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella “Il Servizio civile universale può dare una mano a ricucire: per questo confidiamo che possa ridursi lo scarto tra le richieste dei giovani e i posti che si renderanno disponibili. Ai giovani si parla anche attraverso gli esempi e la coerenza dei comportamenti. E parlare ai giovani, coinvolgerli, renderli responsabili è lungimirante, perché a loro sarà consegnato il testimone. Grazie per quello che fate voi contribuite a rendere migliore l’Italia”