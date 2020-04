Il Presidente Vincenzo De Luca pronto a chiudere i confini

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi fa’ il punto sull’emergenza covid-19

La Regione Campania ha dimostrato di essere un modello di efficienza amministrativa e oggi ricorda il Presidente De Luca come i risultati ottenuti finora siano ancora più importanti se consideriamo che la Campania sia tra le regioni più densamente abitate.

Ma una corsa in avanti delle Regioni dove si registrano ancora centinaia di casi al giorno come il Piemonte non è pensabile e metterebbe a rischio l’intero Paese, dichiara De Luca, che preannuncia come la Regione Campania sia pronta ad emettere ordinanza di chiusura dei confini, vietando l’ingresso di cittadini provenienti dalle zone critiche.

La cosa più drammatica sarebbe riaprire tutte le attività commerciali indiscriminatamente per poi, dopo due settimane, ripiombare nella stessa situazione che farebbe crollare l’intero sistema economico.

Ogni riapertura deve essere accompagnata da un parallelo piano di sicurezza sanitario: le regioni possono emettere ordinanze più rigorose di quelle nazionali.

In queste ore la Regione sta conducendo il dialogo con le diverse categorie economiche, definendo un piano di sicurezza comune per tutelare sia i lavoratori sia l’insieme di tutti i cittadini.

Si è deciso di varare un piano di monitoraggio e di screening sul territorio, continua De Luca: si darà priorità alle strutture pubbliche, alle case di cura degli anziani, al personale sanitario, alle forze dell’ordine, alle fasce deboli della popolazione, ai familiari di persone positive.

Le microimprese potranno fare la richiesta dei duemila euro di contributo a partire dalle ore 10.00 di lunedì 20 aprile dalla piattaforma informatica; la raccolta delle domande sarà aperta per dieci giorni e già dalla fine della prossima settimana potranno essere erogate.

I professionisti invece dalle ore 10.00 di venerdì 24 aprile potranno fare domanda del contributo di mille euro, sempre dalla piattaforma on line.

Per le famiglie con i figli al di sotto dei 15 anni e con reddito isee al di sotto dei 20.000 euro da lunedì le domande sulla piattaforma.

Anche per gli studenti è già possibile fare richiesa del contributo di 300 euro sulla piattaforma.