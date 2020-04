Il senatore della Lega Pasquale Pepe, “Gestione sanitaria confusionaria”.

Poche ore fa, il senatore della Lega Pasquale Pepe – coordinatore provinciale di Avellino – con una nota ufficiale ha espresso la sua preoccupazione in relazione alla gestione Sanitaria in Irpinia.

In Particolare, all’interno della predetta nota si legge : “Ancora problemi per la RSA di Ariano Irpino: dopo sanificazioni e tamponi, si pensava e sperava che tutto fosse finito. E invece no: ecco che vengono fuori altri pazienti positivi al Coronavirus.”

Lo stesso Pepe, continua :” Come da noi denunciato solo qualche settimana fa, la gestione sanitaria dell’emergenza in Irpinia è in piena confusione, come il presidente De Luca, che un giorno boccia l’ipotesi dei tamponi di massa, invitando tutti a stare a casa, per poi cambiare idea poche ore dopo e annunciare aperture e screening per l’intera popolazione. Si mettano in sicurezza le persone, tutte e subito, e ben vengano le indagini della magistratura sulla RSA. La gente ha il diritto di sapere chi ha sbagliato“.