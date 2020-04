Il Sindaco di Chiusano San Domenico coccola i suoi concittadini

Carmine De Angelis sa come far ritrovare il buonumore ai suoi concittadini e dal primo maggio consegnerà ad ogni famiglia di Chiusano la pizza

Continua il Tour della Solidarietà a Chiusano San Domenico, dove per aprile sono state distribuite a tutte le famiglie le uova pasquali dei fratelli NARDONE, i gelati del marchio Algida, i cornetti di IRPINIACOFFEE de”Le Tre Marie” e a breve La pasta artigianale del “Pastificio Graziano”.

Un modo questo per far ritrovare anche il buonumore ai suoi concittadini che costretti a casa per l’emergenza covid-19 non hanno sentito certo la mancanza del loro Sindaco, che li ha davvero coccolati come un buon padre di famiglia.

E allora, come poteva non esserci anche la pizza, l’elisir del buonumore, tra gli alimenti che il Comune sta distribuendo ai suoi abitanti? Detto fatto! Dal Primo Maggio, infatti, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato e la Società IrpiniaCoffee che ha venduto a prezzo di costo i suoi prodotti, verrà consegnato a tutte le famiglie un cartone per 8 pezzi di pizza grande congelata da riscaldare.

Ma non sembra finire qui, sì perchè a quanto pare il mese di maggio è stato dedicato agli sfizi Napoli e dopo la pizza sarà il turno del calzone e del panino napoletano.

Non dobbiamo dimenticare che la pizza è associata ad un’atmosfera di allegria, convivialità, buonumore, evoca la spensieratezza mentale di una cena gratificante,fatta magari con amici o conoscenti.

E forse mai come in questo periodo di privazione di socialità e convivialità , soprattutto in una dimensione stretta come quella del piccolo paese dove anche quando si sta fuori casa ci si sente a casa, questo gesto di conforto e solidarietà del Sindaco Carmine De Angelis non può che far piacere ai più giovani come agli anziani, che amano spesso cenare con la tanto amata pizza.