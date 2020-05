Abbiamo ripreso tutti a camminare lentamente. Le cantate dai balconi, dopo i rosari, sono state forse l’ultimo atto di una lunga catena di cortesie fra vicini che mai, come questi mesi, si sono affacciati tutti insieme e ripetutamente a prendersi per mano, in attesa di quel picco che doveva segnare la fine di un incubo da cui tutti cercavamo di destarci.

Io ho vissuto un solo, grande, evento “straordinario” nella mia vita. Il terribile terremoto che devastò la mia amata Irpinia. Avevo già toccato con mano il senso di precarietà, l’angoscia continua per il susseguirsi delle scosse, il silenzio surreale delle nostre strade e della piazza dove abitavo. Ma non ricordo, sinceramente, di aver provato la paura che in questi due lunghi, interminabili mesi mi ha sovrastato completamente.

Questa volta, come in un film surreale, mi sono ritrovato chiuso in casa, con il Mondo completamente fermo, a combattere contro un nemico invisibile. Un virus silenzioso che ha fatto traballare ogni speranza e che con un colpo di ramazza ha praticamente spazzato via quel velo ipocrita che copriva le lacune di un mondo alla deriva, di un sistema logoro e oramai poco funzionale.

È stato in questo spaventoso silenzio che, anche io, mi sono affacciato al balcone. Ammettiamolo, ha fatto a tutti uno strano effetto vedere e sentire cosi tanta gente cantare, pregare, applaudire e talvolta, anche, piangere per rompere quell’atmosfera di depressione generale che ci aveva rapito dopo che il virus ci aveva inchiodati in casa.

Siamo diventati tutti più buoni. Tutti affacciati in ansia per qualcuno, tutti a chiedere di come stesse il malato, tutti a pregare per qualcun altro. Tutti, insomma, per mano in un unico, silenzioso, immenso fronte comune contro la paura. Una delle manifestazioni più belle e spontanee della bontà umana. Prima del coronavirus, correvamo tutti come matti e non lo abbiamo mai fatto.

Ora ho più dubbi. Per indirizzare, in una sola volta, così tanti uomini verso la bontà ci voleva la paura. La paura del contagio ha rotto le nostre abitudini. La stessa paura che tante volte, troppe, ci ha fatto diventare diffidenti verso il prossimo, questa volta ci ha reso tutti più uguali facendoci scoprire la semplicità; facendoci capire che la solidarietà è un bene prezioso che ci aiuta a uscire dalle nostre angosce e incertezze. Dovremmo custodirlo gelosamente questo insegnamento anche ora che abbiamo ripreso a camminare. In questi giorni difficili e in tutti quegli altri che verranno.