Incendi dolosi in Campania: la Regione raddoppia i fondi

Con l’arrivo del caldo torrido, è previsto anche il triste ritorno degli incendi dolosi e la Regione Campania raddoppia i fondi stanziati per prevenzione e contrasto.

L’arrivo della stagione estiva e del caldo soffocante, coincide con la fase cruciale dei roghi, che nei prossimi mesi potrebbero rubare la scena al Covid-19. A dare una mano ai piromani, saranno le alte temperature in programma che influenzano l’innesco degli incendi. Per questo motivo, l’attenzione delle istituzioni è rivolta soprattutto al contrasto degli incendi dolosi. I roghi infatti, soprattutto nella fascia mediterranea, sono di natura dolosa, in più della metà dei casi e più dell’80% di tutti gli incendi, sono causati dall’uomo anche involontariamente. In Campania gran parte dei roghi, nascono dall’esigenza di smaltire gli scarti industriali. Ciò ha creato quel legame tra incendi e rifiuti che la Regione vuole definitivamente sopprimere.

Il Piano di 50 milioni per contrastare gli incendi dolosi in Campania

Per contrastare il fenomeno degli incendi dolosi, la Regione ha deciso di intervenire con un piano ben strutturato. Perciò è stato approvato il piano triennale che prevede un budget di quasi 52 milioni di euro. Quest’anno infatti scade il precedente piano triennale, firmato nel 2018, di 28 milioni di euro. L’importo è stato quasi raddoppiato per cercare di risolvere in maniera definitiva il problema. http://www.regione.campania.it/

Oltre alle squadre regionali, saranno impegnate le Comunità Montane, le Province e la Città metropolitana, SMA Campania e Vigili del Fuoco. Con la sorveglianza di ben 7 elicotteri che assicureranno copertura all’intero territorio (uno per ciascuna provincia più due di supporto ad eventuali emergenze). Un’attenzione speciale verrà riservata alle pianificazioni antincendio dei Parchi e delle Aree Protette della regione. Il Piano parte dall’analisi dei primi 4 mesi dell’anno e si prepara ad affrontare il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, che sarà specificato a breve con apposito decreto.

https://www.lanostravoce.info/author/cesare-de-nisco/