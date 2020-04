Internet, giovani studenti finalmente alla scoperta del giusto uso della rete

In questo periodo buio in tutti i campi trovare lati positivi e basi solide da cui ripartire risulta assai complicato, ma bisogna far leva sulle esperienze vissute in questa quarantena. I giovani studenti stanno riscoprendo un uso della rete molto lontano da quello a cui erano abituati. Con le lezioni online e la supervisione dei prof gli studenti, sopratutto coloro che si affacciano alla maturità, finalmente usano i social (skype) e la rete tutta per il proprio futuro e per la propria cultura personale. Il ruolo dei prof in questo contesto sale ancora di responsabilità continuando il proprio lavoro con uno sguardo rivolto verso la formazione morale dei nostri giovani.