Interventi dei Vigili del Fuoco: Lapio, San Michele di Serino, Ariano

Il cattivo tempo ha messo a dura prova i Vigili del Fuoco di tutte le stazione provinciali. Sono stati numerosi gli interventi compiuti.

I Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono stati impegnati in diversi interventi, ma soprattutto per quanto riguarda alberi e rami. Intorno alla mezzanotte di ieri sono intervenuti in via Nazionale a Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un furgone in transito. La squadra del distaccamento di Montella è intervenuta sull’Ofantina per la caduta di rami sulla sede stradale. Quella del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta ad Ariano Irpino in contrada Bosco, per la caduta di un albero. Inoltre la stessa, è intervenuta nel comune di Paternopoli per un grosso albero caduto sulla carreggiata. Una squadra della sede centrale è intervenuta a San Michele di Serino per un palo Telecom caduto in seguito al forte vento e poi a piazza Filangieri a Lapio per una copertura pericolante.

L’intervento più preoccupante e più lungo si segnala ad Ariano Irpino, in contrada Orneta dove un incendio che ha interessato un deposito agricolo, con al suo interno paglia, fieno e gallinacei. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono terminate solo pochi minuti fa; non si registrano persone coinvolte.

Leggi anche https://www.lanostravoce.info/benevento-maltempo-in-citta-albero-si-spezza-e-cade-su-unauto-mastella-chiude-parchi-e-giardini/?fbclid=IwAR2avlE-F2pIwcP748oPR6rGj38C6eRn_j26_My11JrUAMN32FaXVKnzG64