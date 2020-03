“Irina muore e nessuno ci fa caso”

Tante, troppe sono le parole che si spendono quotidianamente su temi riguardanti i diritti delle donne, la parità tra i sessi, la violenza sulle donne, tese al superamento di una società essenzialmente ancora troppo maschilista, pochi sono però i fatti… a dimostrazione di quanto la realtà risulti ben diversa e di quanto le parole siano spesso destinate a rimanere tali, è un ultimo e non men importante episodio verificatosi nella notte tra l’1 e il 2 marzo all’ospedale Pellegrini di Napoli.

Durante la furia degli amici del quindicenne rapinatore ucciso da un carabiniere che ha portato alla devastazione del pronto soccorso, Irina moriva e nessuno ci faceva caso. La donna, una trentanovenne straniera, è stata massacrata di botte dal compagno.

«Una notizia che riguarda una donna è purtroppo passata quasi completamente inosservata, oscurata dagli eventi legati all’uccisione del quindicenne Ugo Russo da parte di un carabiniere. Si tratta di un femminicidio avvenuto nel silenzio, che mi sembra una metafora di ciò che accade spesso», queste le parole della senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione femminicidio.

La gravità dell’assalto ad un servizio pubblico quale il pronto soccorso ruba la scena spegnendo i riflettori sulla vita di una donna, finita troppo presto e con una brutalità disarmante. Insomma, la storia si ripete e ancor più brutale e crudele sembra essere la facilità con cui siamo oramai “abituati” a leggere questo tipo di notizie, al punto da passare quasi inosservate. Questo episodio dovrebbe essere per noi motivo e spunto di riflessione su come il femminicidio rappresenti spesso non solo la volontà di “eliminare” fisicamente la donna, ma anche di annullarne l’identità in toto.