Irpinia, apertura immediata dei negozi. De Luca: aprite e assumetevi la responsabilità

Mentre in Irpinia gli esercizi commerciali lentamente tentano una ripresa della propria attività organizzando la ripartenza e ultimando la prevista sanificazione dei locali, continuano le proteste di chi chiede, a gran voce, l’immediata apertura apertura di tutte le attività produttive e non.

Non si fa attendere la risposta del Governatore De Luca che nella consueta diretta Facebook non le manda a dire. Dico aprite e prendetevene la responsabilità – ha dichiarato il Governatore – così la finiamo con questo chiacchiericcio insopportabile. Noi, come Campania, apriremo quando saremo sicuri di non dover richiudere tutto una settimana dopo.

A ragione, De Luca ammonisce chi vuole velocizzare troppo i tempi e continua. Questo tempo di due settimane deciso dal Governo ha continuato De Luca – è un tempo ragionevole per capire se ci siano state “nuove fiammate“di contagio. Se non ce ne sono, saremo decisi a riaprire tutto in sicurezza. Ma se esploderanno i contagi, si prenderanno altre decisioni.

L’invito del Presidente De Luca è sempre lo stesso: agire con prudenza, per sconfiggere il virus. Basta decisioni repentine.