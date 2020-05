Irpinia, arrivano i fondi per il Bonus Fitto ma è caos: non bastano per tutti

La Regione Campania stanzia 6,5 milioni di euro per il sostegno al fitto delle abitazioni principali dei cittadini campani ma il risultato non è di quelli sperati. I fondi, infatti, sembrano non essere sufficienti ad aiutare tutta la popolazione. E il riparto tra i Comuni lo conferma.

Da tutta la Regione sono pervenute a Santa Lucia ben 46.314 domande, in base alle quali sono state ripartite le risorse e gli accrediti del totale dei contributi spettanti a ciascuna Amministrazione comunale, in proporzione al numero di domande pervenute in toto. I Comuni, una volta che avranno ricevuto l’accredito da parte della Regione, provvederanno a erogare i contributi a favore dei beneficiari nell’ordine della graduatoria stabilita dallo stesso Ente.

Se ignoriamo le graduatorie della regione relative alle pratiche idonee e ipotizziamo una divisione dei fondi ricevuti per tutti coloro che hanno presentato la domanda, potremmo dire che ogni ente locale ha ricevuto una quota pari a circa 140 euro per ogni domanda di contributo presentata. Il comune di Avellino, infatti, si è visto assegnare 54.598,27 euro, calcolati sulle 392 richieste inviate a Palazzo Santa Lucia. Ad Ariano Irpino, dove le domande sono state 102, arriveranno circa 14 mila euro. Venticano che ha presentato 19 domande riceverà 2.646 euro mentre Pietradefusi che ne ha presentate 7 riceverà 974 euro. E così via per tutti gli altri comuni irpini. Di seguito l’elenco dei Comuni Irpini