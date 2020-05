Irpinia, come sarà quest’estate senza manifestazioni e sagre?

Ormai è ufficiale, non ci sarà la solita calorosa estate irpina con manifestazioni e sagre intoccabili. Musica, teatro, folklore, gastronomia, cinema, tradizioni. L’estate in Irpinia da sempre è caratterizzata dalla presenza massiccia di manifestazioni, sagre, spettacoli. Ogni anno un ricco calendario di eventi che celebrano i tanti prodotti tipici e le tradizioni della Provincia avellinese.

Le emergenza sanitaria e la necessità di modificare le proprie abitudini di vita, richiederà un particolare sacrificio alle associazioni presenti sul territorio che non potranno quindi mettere in pratica le tante idee e gli entusiasmanti progetti a cui da mesi stavano lavorando.

Dai grandi classici a eventi che nascevano per la prima volta, proprio in questo periodo venivano ufficializzate le date e partiva il countdown. Per ogni irpino sarà dura rinunciare alle tradizionali feste e a quelle bevute in compagnia con una tarantella che faceva da sottofondo.

Il Presidente Provinciale Unpli Avellino, Giuseppe Silvestri, in merito ha affermato: “Credo che salteranno tutte le manifestazioni estive e probabilmente anche quelle autunnali, finché non si crea un clima di tranquillità per poter partecipare alle nostre manifestazioni non si ricomincerà. Non credo vi sarà un clima di spensieratezza senza vaccini o medicinali efficaci.”

L’augurio è che le associazioni presenti sul territorio si riorganizzino in poco tempo, e mirino, con modalità diverse, alla promozione del nostro splendido territorio. In questo momento storico è doveroso aggrapparsi alla cultura. “L’idea è quella di creare una rete in vari settori come musei, riti religiosi, ma anche i falò, e questo grazie anche al sostegno di scuole e università e esperti del settore. Per esempio credo sarebbe bello per la gente conoscere la storia del tartufo di Bagnoli o della Fiera di Venticano, tanto per fare due esempi.”