Irpinia, è arrivata la sentenza di condanna per il Giudice tributario

E’ arrivata la sentenza per le attività illecite poste in essere dal Giudice irpino Antonio Mauriello, il Giudice Fernando Spanò , il Giudice Giuseppe De Camillis, nonchè per l’ex parlamentare Teodoro Tascone e per la ditta “Facomogas”.

Gli stessi – in servizio presso la Commissione Tributaria di Salerno – emanavano sentenze cosidette “pilotate”.

Il Gup, Gennaro Mastrangelo, ha condannato – dopo la scelta del rito abbreviato – il Giudice Mauriello a 30 anni di reclusione e confische pari a 290 mila euro; il collega Giuseppe De Camillis a 4 anni e 8 mesi; e il giudice Fernando Spanò a 6 anni, 3 mesi e 3 giorni.

Proprio dalle dichiarazioni del Giudice Spanò sono partite le indagini degli inquirenti Irpini e Salernitani: “Mauriello esercita sui vari giudici un sentimento per così dire di reverenza”.

Condannato – inoltre – l’ex parlamentare Teodoro Tascone (4 anni e 2 mesi) e la ditta “Facomogas”, alla quale è stata comminata una pena amministrativa pari a 140 mila euro.