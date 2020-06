Irpinia, una Festa della Repubblica in commemorazione delle vittime da Covid-19

E’ il 2 Giugno, il giorno della Festa della nostra amata Repubblica. Una Festa particolare, in Irpinia come nel resto del Paese, per tenere saldo il valore della Repubblica ma anche per ricordare le vittime di questa terribile pandemia.

Ad Avellino, il Prefetto Paola Spena con il presidente della Provincia e il sindaco di Avellino renderanno onore, questa mattina, ai caduti in guerra con la deposizione della tradizionale corona di alloro in via Matteotti. Successivamente nel cortile della Prefettura, alla presenza di una folta rappresentanza di Amministratori degli enti pubblici, Autorità Giudiziarie e Forze dell’Ordine, si terrà una breve cerimonia.

A dare il via alla manifestazione il rito dell’alza bandiera accompagnato dell’inno Nazionale e, a seguire, un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Covid-19. La breve cerimonia, alla quale non sarà presente il pubblico, sarà anche l’occasione non solo per rendere un omaggio a medici e infermieri per l’enorme contributo durante l’emergenza ma anche per ringraziare le forze dell’ordine per l’impegno profuso durante il periodo più difficile della storia repubblicana. La giornata si concluderà con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto.