Irpinia, in arrivo il reddito di emergenza

In arrivo il reddito di emergenza, il quale entrerà in vigore dopo l’approvazione del decreto aprile, ormai slittato a maggio.

I tempi per l’erogazione del sussidio, in realtà potrebbero essere ancora più lunghi, essendo necessarie anche delle norme attuative.

Il reddito di emergenza riguarderà un milione tra famiglie e cittadini in difficoltà socio-economiche. Anche se la platea, come detto, non è ben definita. Altra questione da definire è quella della durata del sussidio.

La proposta di tre mesi è stata bocciata. Più probabile che duri due mesi, come annunciato dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. O che sia una tantum, come vorrebbero alcune forze di maggioranza. Non potranno accedere al Rem le persone che usufruiscono di altri sussidi.

Il predetto reddito consisterà in un assegno mensile da 400 euro per i single, che potrà salire – in base al numero dei componenti del nucleo familiare – fino a 800 euro.

Secondo alcune indiscrezioni, sono stati definiti i requisiti che dovranno avere i beneficiari del Reddito di emergenza. In particolare, le condizioni sono quattro:

1) residenza italianiana;

2) reddito familiare non superiore ai 400 euro per i single e gli 800 per i nuclei familiari.

3) patrimonio mobiliare – 2019 – inferiore a 10mila euro per i single e a 20mila euro per le famiglie;

4) Isee inferiore ai 15mila euro.

In aggiornamento.