Irpinia, l’Air incrementa le corse in relazione alla ripresa delle attività lavorative

L’incremento delle corse è legato alla ripresa di ulteriori attività lavorative.

Per i servizi urbani, da lunedì, sulle linee URB1-2 (Atripalda) e URB04 (Mercogliano) sono ripristinate le corse a partire dalle 06:00, con collegamenti ogni 20 minuti fino alle 14:00 e collegamenti ogni 30 minuti dalle 14:30 fino al termine del servizio (20:30).

Per quanto concerne i servizi extraurbani, invece, la rimodulazione riguarderà principalmente l’implementazione delle corse sulla direttrice Avellino (Piazzale degli Irpini)-Montefusco-Benevento (Terminal Bus) con partenze di andata dalle 05:55 alle 20:00 e ritorno dalle 08:35 alle 19:20.

Aumentano i servizi di collegamento anche sulla linea Benevento (Terminal Bus)-Napoli (Porta Nolana), con partenze di andata dalle 05:40 e ripristino delle corse delle 07:25 e 15:15; ultima di ritorno (con ripristino delle corse delle 13:15 e 17:30) alle 21:15.

Intensificati anche i servizi sulla direttrice Napoli (Metropark)-San Giorgio del Sannio, con attivazione della corsa delle 16:15, e sulla tratta Benevento (Terminal Bus)-Calvi.

Sempre con partenza da Piazzale degli Irpini, saranno implementate le corse per: Aiello del Sabato, Cesinali, Serino, Santa Lucia di Serino e Solofra. Così come sono previste più corse sulle direttrici Avellino-Grottaminarda (sia via autostrada, che via Passo Serra), Ariano Irpino-Grottaminarda e Bisaccia-Grottaminarda.