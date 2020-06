Irpinia, maturità al via: si torna a scuola con mascherine e distanziamento: in Irpinia si Inizia domani e termina a inizio luglio la maturità 2020. Un esame di Stato inedito, in piena emergenza covid-19 e dopo mesi di scuole chiuse e lezioni in videoconferenza. Il numero massimo dei candidati in ogni commissione è 70, ogni giorno se ne potranno scrutinare non più di 5. I privatisti invece saranno esaminati a settembre.

Ieri i commissari hanno fatto ingresso alle scuole con mascherine, igienizzanti e linee di distanziamento . Il ministero dell’Istruzione ha erogato appositi finanziamento per l’adeguamento degli spazi. L’obbiettivo è evitare assembramenti e quindi ogni candidato potrà portare con sé un solo accompagnatore. Tutti dovranno mantenere una distanza di almeno due metri l’uno dall’altro: i commissari dovranno indossare sempre la mascherina. I maturandi, invece, potranno abbassarla durante il colloquio rimanendo però a due metri di distanza dai commissari.

Le commissioni sono composte da docenti interni, mentre i presidenti saranno esterni. Da domani si procede con i colloqui in ordine alfabetico. Dureranno circa 60 minuti e saranno divisi in 5 parti: presentazione di un testo preparato dallo studente che riguarda le prove delle discipline della seconda prova scritta: analisi di un brano di letteratura tra quelli studiati durante l’anno, che va a sostituire la prova scritta; discussione multidisciplinare su materiali scelti dalla commissione; una relazione sull’esperienza del tirocinio dei “Percorsi per Competenze trasversali e l’orientamento”; e interrogazione su Cittadinanza e Costituzione.

“Si è lavorato per garantire lo svolgimento dell’Esame di Stato in totale sicurezza, distanziamenti, percorsi, cartelli, igienizzanti, detergenti specifici, mascherine, guanti per i docenti delle commissioni e per gli studenti”.